Waldkurhaus Rotensol: Regenwasser dringt durchs Dach

1 Das Waldkurhaus in Rotensol Foto: Kugel

Das Dach des Waldkurhauses in Rotensol ist undicht. Im Frühjahr soll es auf Vordermann gebracht werden. Drei Firmen gaben ein Angebot ab.









„Das Waldkurhaus im Höhenortsteil Rotensol bietet ein ideales Ambiente für Familienfeste und Vereinsveranstaltungen. 184 Sitzplätze bei Reihenbestuhlung und 126 Sitzplätze bei Tischbestuhlung bedeuten Flexibilität in Art und Größe der Events, die Sie bei uns organisieren können. Schauen Sie sich das Waldkurhaus doch einfach mal unverbindlich an und überzeugen Sie sich selbst.“ So lautet die Beschreibung des Gebäudes auf der Homepage der Stadt. Am Mittwochabend beschäftigte sich der Bauausschuss mit dem Waldkurhaus. Muss doch das Dach saniert werden.