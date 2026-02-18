Waldenser in Neuhengstett: Das Freudenfeuer steht für Freiheit

Alljährlich zünden die Waldenser im Piemont ein Freudenfeuer an in Erinnerung an den Tag, an dem sie offiziell ihre bürgerlichen und politischen Rechte zurückerhielten.
In Verbundenheit mit den Glaubensgeschwistern im Piemont kommen auch im Waldenserort Neuhengstett an jedem 17. Februar die Menschen beim Freudenfeuer zusammen und gedenken diesem Ereignis, das durchaus Bezüge zu vielen Themen und Situationen der heutigen Zeit hat. Brannte im Piemont nach 1848 bei jeder Familie im Hof ein kleines Feuer, feiert man heute auch dort dieses Datum in großer Gemeinschaft.