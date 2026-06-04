Waldbewirtschaftung: Ein Kompromiss in Sachen Müllheimer Eichwald ist gefunden

Die Eigentümerziele für die neue Forsteinrichtung der Jahre 2027 bis 2036 hat der Müllheimer Gemeinderat mit großer Mehrheit festgesetzt.
Die Forsteinrichtung ist das zehnjährige Planwerk, mit dem die Ziele einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit den unterschiedlichen Nutzfunktionen wie Erholung, Natur- und Artenschutz, die wirtschaftliche Wertschöpfung, der Beitrag zum Klima und vieles mehr über einen Zeitraum von zehn Jahren vereinbart werden. Bei der Priorisierung der multifunktionalen Aufgaben gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Auffassungen besonders beim Eichwald. Um möglichst einen gemeinsamen Nenner zu finden, fand ein Workshop für den Gemeinderat statt.