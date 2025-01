Alexander Schülzle aus Burladingen kandidiert als Direktkandidat für die Freien Wähler im Wahlkreis-Tübingen Hechingen bei der anstehenden Bundestagswahl. Der 51-Jährige leitet derzeit das KiFaZ Jahnstraße in Burladingen.

Der Diplom-Sozialpädagoge Alexander Schülzle aus Burladingen ist im Wahlkreis Tübingen-Hechingen zum Direktkandidaten der Freien Wähler bei der Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, gewählt worden. Darüber informiert Schülzle in einer Pressemitteilung.

Von 2009 bis 2022 hat sich Alexander Schülzle für die Freien Wähler als Stadtrat in Burladingen engagiert, von 2012 bis 2022 war er dort FW-Fraktionsvorsitzender. Die Bühne der Kommunalpolitik musste er verlassen, da er die Stelle im städtische Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) Jahnstraße in Burladingen angenommen hat. Dabei trat das Inkompatibilitätsgebot in Kraft, das die Trennung von Amt und Mandat zur Folge hatte.

Verheiratet und Vater von zwei Söhnen

Der 51-Jährige hat an der Berufsakademie Stuttgart ein Studium der Sozialpädagogik absolviert und 1998 mit dem Diplom abgeschlossen. Danach hat er viele Jahre im Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen gearbeitet, war Kreisjugendpfleger im Landratsamt Zollernalbkreis und Erzieher im Katholischen Kindergarten St. Fidelis Burladingen. Seit 2022 leitet er das KiFaZ in Burladingen. Alexander Schülzle ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.