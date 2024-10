Wahl in Haiterbach

1 Der Moment der Ergebnis-Bekanntgabe: Ihr Partner Thomas Burkhardt freut sich mit Gewinnerin Kerstin Brenner. Foto: Thomas Fritsch

Für Kerstin Brenner, Wahlsiegerin bei der Bürgermeisterwahl in Haiterbach, war der Sonntag noch ein langer Tag. Bis zur Übernahme des Amts im Januar hat sie in ihrem Hauptjob als Kämmerin noch genug zu tun.









Link kopiert



Der Anruf der Redaktion zu einer kurzen Wahlnachbetrachtung am Tag nach der Wahl erreicht Kerstin Brenner am Montagvormittag an ihrem Arbeitsplatz im Haiterbacher Rathaus.