VS stellt Pläne vor: Neugier aufs Rössle-Comeback

„Wir wollen rein!“, riefen sie 2000. Jetzt plant die Stadt das große Comeback des leerstehenden Rössle – mit Kultur, Bildung und viel Gesprächsbedarf.
„Wir wollen rein“, skandierten im Mai 2000 die Menschen bei der Eröffnung des ’s Rössle am Schwenninger Muslenplatz. Jetzt, 25 Jahre später, kamen am Sonntagnachmittag über 500 interessierte Bürger ins ehemalige Einkaufszentrum zu einer Infoveranstaltung der Stadt. Sie wollten von Oberbürgermeister Jürgen Roth zu erfahren, wie es mit dem Gebäude weitergeht.