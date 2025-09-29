VS stellt Pläne vor: Neugier aufs Rössle-Comeback

„Wir wollen rein!“, riefen sie 2000. Jetzt plant die Stadt das große Comeback des leerstehenden Rössle – mit Kultur, Bildung und viel Gesprächsbedarf.

„Wir wollen rein“, skandierten im Mai 2000 die Menschen bei der Eröffnung des ’s Rössle am Schwenninger Muslenplatz. Jetzt, 25 Jahre später, kamen am Sonntagnachmittag über 500 interessierte Bürger ins ehemalige Einkaufszentrum zu einer Infoveranstaltung der Stadt. Sie wollten von Oberbürgermeister Jürgen Roth zu erfahren, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Gerade einmal drei Jahre war das Einkaufszentrum in der Innenstadt in Betrieb, das mit der Namensgebung an den alten Rösslekomplex erinnern sollte.

Mittlerweile sind es über 20 Jahre, in welchen das Gebäude mit dem markanten Turm leersteht.

Bevölkerung erhält Einblick

Es gab in der Folgezeit viele Überlegungen einer weiteren Nutzung, doch die jüngste Gemeinderatsentscheidung vor einer Woche machte jetzt den Weg frei, das ehemalige Einkaufszentrum nicht abzureißen, sondern den Komplex erhalten zu wollen und umzubauen. Weil am Sonntag die Geschäfte geöffnet hatten, lag es auf der Hand, auch das ’s Rössle zu öffnen.

Zwei Stunden lang konnte sich die Bevölkerung anhand von Bildern und einigen Konzeptstudien informieren, welche großen Ziele die Stadtverwaltung hat.

Unterstützung hatte sich Roth durch die verschiedenen Fachabteilungen geholt, die an Infoständen mit den Bürgern rege Gespräche führen konnten. Weiterhin lief ein Film ab.

Viele jüngere Besucher, die noch nie im Rössle waren, zeigten sich von den Plänen begeistert. „Es ist uns wichtig zu zeigen, dass ein Konzept für die Schwenninger Innenstadt dahinter steckt“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Pläne für 100 Millionen Euro

Es sind gut 100 Millionen Euro, welche man bis ins Jahr 2035 in den Stadtbezirk Schwenningen investieren wolle, erfuhr man am Sonntag. Davon fließen ins Rössleprojekt circa 52 Millionen Euro. „Das macht einen erst einmal atemlos“, stellte Jürgen Roth fest. Aber: Man bekomme auch Zuschüsse im Millionenhöhe vom Landessanierungsprogramm.

Jetzt aber drängt die Zeit, erfuhren die Besucher. „Das Land hat uns gesagt, wir müssen vom 30. September bis zum 6. Oktober die Anträge eingereicht haben“, so der Oberbürgermeister. Außerdem wolle man genau wissen, in welchen Jahren etwas umgesetzt sein wird.

So ist geplant, dass der Umbau und die Fertigstellung des ’s Rössle bis 2029/2030 abgeschlossen sein werden. Nach einer Machbarkeitsstudie ist geplant, dass der Übergang unter der Alten Herdstraße abgebrochen wird, berichtete Roth.

Wo künftig was sein wird

Im Entree sind das Bürgerbüro und der Empfang Volkshochschule. Diese sollen dann im mittleren Bereich ihre künftige Heimat finden.

Im rechten Teil sollen die Galerie und das Heimatmuseum in seiner neuen Konzeption als Museum der Zeit eingerichtet werden. In dem Zusammenhang teilte Roth mit, dass das Uhrenindustriemuseum in der Bürkstraße 39 in der jetzigen Form dort verbleiben werde.

Genaue Vorstellungen gibt es auch bereits, wie einmal die Stadtbibliothek dort aussehen wird.

„Wenn das Land mitmacht, würde ich gerne die Bibliothek für die Studierenden noch einbinden“, kündigte Roth an. Weitere Teile der Verwaltung sollen im Glasturm untergebracht werden.

Im nächsten Schritt will man ein Architekturbüro finden, sagte der Oberbürgermeister.

So reagieren die Besucher

Viele Besucher zeigten sich interessiert am neuen Rössle, äußerten am Rande der Infoveranstaltung aber auch ihre Bedenken, wegen künftig weiterer Leerstände in der Schwenninger Innenstadt.