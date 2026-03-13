Vortrag in Schliengen: Was wir aus Naturwäldern lernen können

Rund 130 Personen folgten der Einladung der IG Lebensraum Blauen zum Vortrag zu Wald und Klimawandel in Schliengen.
Den Vortrag hielt Professor Erwin Hussendörfer von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, an der er Waldbau, Ökologische Genetik, Forstliches Vermehrungsgut und Naturgemäße Waldwirtschaft lehrt. Unter dem Titel „Wälder und Waldstrukturen im Klimawandel – Was lernen wir aus Naturwäldern?“ analysierte er die Situationen von Naturwäldern und von Wirtschaftswäldern, heißt es im Nachbericht der Interessengemeinschaft (IG) Lebensraum Blauen.