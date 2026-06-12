Vortrag an der VHS Lörrach: Die Politik ist kein Lieferservice

Wenn Dirk Neubauer über die Herausforderungen unserer demokratischen Kultur spricht, kann er auf viele Perspektiven zurückgreifen. Der gebürtige Ostdeutsche war Journalist, Bürgermeister und Landrat in Sachsen. Heute ist er selbstständig, schreibt Bücher und hält Vorträge, mit denen er sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzt. Unter der Überschrift „Wenn die Mitte schweigt – Wie wir unsere Demokratie wieder stärken können“ war er am Donnerstag bei der VHS im Alten Rathaus zu Gast. Der Andrang war so groß, dass einige Besucher im Nebenraum Platz nehmen mussten, wo der Vortrag per Video übertragen wurde.

Unpopuläre Einsichten aus 15 Jahren Kommunalpolitik Neubauer zeigte sich gerührt von diesem großen Interesse. Neulich sei er in der Lausitz vor gerade einmal fünf Personen aufgetreten, erklärte der Unternehmer, der deutschlandweit bekannt wurde, nachdem er 2024 wegen Anfeindungen als Landrat in Mittelsachsen zurückgetreten war. Heute sagt Neubauer Sätze, die ihn als Politiker womöglich den Kopf gekostet hätten: „Das, was wir als Wohlstand definieren ist zu viel. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das auch alle“, ist so ein Beispiel.

Die 15 Jahre in der Kommunalpolitik haben den demokratiebewegten Autor zu unkonventionellen, ja geradezu unpopulären Einsichten geführt. Zu lange hätten Politiker den Eindruck vermittelt, die Macher zu sein, die sich um alles kümmern werden. Daraus sei eine Anspruchshaltung innerhalb der Bevölkerung erwachsen, die nun, wo das Geld fehlt, noch weniger erfüllt werden könne als schon zuvor. „Wir haben aus der Politik einen Lieferservice für diejenigen gemacht, die am lautesten schreien“, sagt der Referent. Dabei gehe es vielmehr darum, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich selbst helfen können.

Was also tun in einer Situation, in der Politikerinnen und Politiker der Bevölkerung fast schon aus Gewohnheit nach dem Mund reden und diese wiederum null Toleranz gegenüber Fehlern erkennen lässt? Neubauer hat sein Scheitern als Landrat öffentlich gemacht. Viele Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland haben sich dafür bei ihm bedankt. Die meisten, so sagt der Referent, geben still und leise auf, treten einfach nicht mehr zur Wahl an. Vielleicht ließen sich engagierte Amtsträger eher halten, wenn sie auch mal sagen könnten: „Das war falsch, aber wir haben es versucht“, so seine Vermutung.

Appell für eine größere Fehlertoleranz

Denn Erfolg habe einen Preis, sei oft zunächst mit Scheitern verbunden. Der US-amerikanische Unternehmer Jeff Bezos habe vor seinem Durchbruch ganze sieben Insolvenzen hingelegt.

Was Neubauer auf der Bühne erzählt, wirkt ein wenig wie Plaudern aus dem Nähkästchen. Doch seine Vorschläge für „echte Reformen“ haben es in sich. Er will die rund 11.000 Kommunen als letztes Glied in der politischen Nahrungskette ganz nach oben stellen. Dorthin, wo die Dinge am Ende umgesetzt werden, sollte auch ein Großteil der Steuergelder fließen, sagt er und spricht damit wohl vielen Rathauschefs aus dem Herzen. Die Steuerzahler wiederum wüssten dann, ähnlich wie in Dänemark, wieder besser, was mit ihrem Geld geschieht und würden sich stärker einbringen, so die Idee.

Den Verwaltungsapparat würde Neubauer gerne verschlanken und weiterentwickeln, weg von einem System des Misstrauens hin zu mehr Vertrauen. Anschaulich verdeutlichte er, welche Unsummen Jahr für Jahr dafür ausgegeben werden, den verschwindend geringen Anteil an schwarzen Schafen unter den Empfängern von Fördergeldern zu überführen.

Auch den Föderalismus sieht Neubauer in seinen Ausmaßen kritisch. Provokant fragt er zudem, ob nicht auch vier oder fünf Bundesländer ausreichen würden. Er bezweifelt darüber hinaus, dass Landkreise ein politisches Parlament benötigen. Die Arbeit, die auf Landkreisebene anfällt, kann seiner Meinung nach auch hervorragend von zentralen Ämtern erledigt werden – ganz ohne Kreisrat. Den politischen Einfluss eines Landrats hält er für gering.

Blick auf die anstehende Landtagswahl im Osten

Neubauer vermutete, dass der Andrang im Saal auch mit der anstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu tun haben könnte und malte, angesichts noch höherer AfD-Werte bei aktuellen Umfragen in Sachsen, ein düsteres Bild: „Wenn Sachsen-Anhalt fällt, dann fällt der gesamte Osten!“ Auch wenn Neubauer bei Weitem nicht alle AfD-Wähler für rechtsradikal hält und die Protestwähler im Osten aufgrund von Entwürdigungen, die sie nach der Wende erfahren haben, auch ein wenig in Schutz nimmt, warnt er doch eindringlich vor der selbst ernannten „Alternative“. Zum Beweis empfiehlt er einen Blick in das offizielle „Regierungsprogramm“ der AfD in Sachsen-Anhalt mit einer Abkehr von Europa, Klimaschutz und Migration. Neubauer zweifelt nicht daran, dass es genauso umgesetzt werden soll. „Diese Politik würde das Land lahmlegen“, betont er.

Doch was kann die schweigende Mitte denn nun tun? „Sie muss lauter werden“, brachte es VHS-Leiter Tom Leischner zum Abschluss des Abends nach einer angeregten Diskussion auf den Punkt.