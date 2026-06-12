Vortrag an der VHS Lörrach: Die Politik ist kein Lieferservice

Dirk Neubauer wünscht sich als Maßnahmen gegen eine zunehmende Politikverdrossenheit mehr Geld für die Kommunen, den Mut zur Ehrlichkeit und eine größere Fehlertoleranz.
Wenn Dirk Neubauer über die Herausforderungen unserer demokratischen Kultur spricht, kann er auf viele Perspektiven zurückgreifen. Der gebürtige Ostdeutsche war Journalist, Bürgermeister und Landrat in Sachsen. Heute ist er selbstständig, schreibt Bücher und hält Vorträge, mit denen er sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzt. Unter der Überschrift „Wenn die Mitte schweigt – Wie wir unsere Demokratie wieder stärken können“ war er am Donnerstag bei der VHS im Alten Rathaus zu Gast. Der Andrang war so groß, dass einige Besucher im Nebenraum Platz nehmen mussten, wo der Vortrag per Video übertragen wurde.