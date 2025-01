Vorstellungsrunde in Seelbach

1 Im Seelbacher Bürgerhaus werden sich die Bundestagskandidaten den Fragen von Landwirten stellen. Foto: Baublies/Archivbild

Der BLHV-Ortsverein Schuttertal veranstaltet am Freitag, 31. Januar, im Seelbacher Bürgerhaus eine Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr.









Bei der Kandidatenvorstellung, die um 20 Uhr losgeht, soll der Fokus auf dem Thema Landwirtschaft liegen und darauf, was die Kandidaten für die Bauern in der Region zu tun gedenken. „Es sind alle Interessierten eingeladen“, kündigt Marco Himmelsbach, Vorsitzender des Schuttertäler BLHV-Ortsvereins, an.