Vorfall in St. Georgen 73-Jähriger rammt Verkehrszeichen und fährt betrunken weiter

Nicht mehr fahrtüchtig zeigte sich am Samstagabend ein 73-jähriger Mann in der Nähe der Bahnhofstraße in St. Georgen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.