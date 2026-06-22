Vorfahrt missachtet: 46-Jährige verursacht Unfall in Deißlingen und wird leicht verletzt

1 Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 46-Jährige ins Krankenhaus. Foto: Stephan Jansen/dpa Am Montagmorgen ist es in Deißlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 46-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.







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Am Montagmorgen ist es in der Badstraße an der Einmündung zur Gupfenstraße in Deißlingen zu einem Vorfahrtsunfall gekommen.



Laut Mitteilung der Polizei war eine 46-jährige Frau gegen 5.45 Uhr mit ihrem VW auf der Badstraße

unterwegs. Beim Einfahren in die Gupfenstraße habe sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Volvo eines 43-Jährigen übersehen.



Durch den Zusammenstoß erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 25.000 Euro.



Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.