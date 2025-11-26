Vor Bürgerentscheid in Horb: „Aussagen verfälscht“ – Kritik an Darstellung im Windkraft-Flyer

Kurz vor dem Bürgerentscheid zur Windkraftnutzung in Horb sorgt ein Flyer für Unruhe. Die Stadt und die Fachstellen legen nun Wert auf eine korrekte Einordnung.
Wenige Tage vor dem Bürgerentscheid zur Windkraft in Horb gibt es neues Konfliktpotenzial. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), das Forum Energiedialog Baden-Württemberg (FED) und die Stadt Horb haben eine gemeinsame Mitteilung veröffentlicht. Anlass ist ein Flyer der Initiatoren des Bürgerentscheids, in dem Aussagen von Professor Ulrich Schraml aus einer Informationsveranstaltung am 13. November verwendet wurden.