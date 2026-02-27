Von Neubulach nach Japan gereist: Darum fasziniert Karate die ganze Familie so sehr

Die fünfköpfige Familie Loose aus Neubulach nahm an der Trainingswoche der Calwer JKA-Karate-Dojos in Japan teil – und ist vom Land und der Sportart schwer begeistert.
„Einmal stand an einem Bahnhof, dass der Zug extreme Verspätung hat. Der Zug kam dann zwei Minuten zu spät“, muss Nicole Loose immer noch schmunzeln, wenn sie an die zehn Tage in Japan zurückdenkt. Zusammen mit ihren drei Söhnen und ihrem Mann Marco hat sie an der diesjährigen Tokio-Reise des JKA-Karate-Dojos Calw teilgenommen. Die Schule organisiert sie bereits seit 13 Jahren, damit ihre Karateka unter authentischen Bedingungen in Japan trainieren können – schließlich ist kaum eine andere Sportart so sehr auf ihr Ursprungsland ausgerichtet. Die Looses haben keine Sekunde davon bereut. „Das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung“, schwärmt Nicole Loose.