Von Baiersbronn bis Rastatt: Warum die Murg Flusslandschaft der Jahre 2026/27 ist

Die Murg, die in Baiersbronn entspringt, wurde von den Natur-Freunden Deutschlands und dem Deutschen Angelfischerverband zur Flusslandschaft der Jahre 2026/27 ernannt.

Für die Baiersbronn Touristik und den Zweckverband „Im Tal der Murg“ ist diese Auszeichnung – die offizielle Proklamation ist am Weltwassertag, 22. März , im Naturfreundehaus „An der Murg“ in Rastatt – laut einer gemeinsamen Mitteilung eine besondere Anerkennung der erfolgreichen Renaturierung des Flusses und der nachhaltigen touristischen Entwicklung im Murgtal.

In Baiersbronn entspringen die Quellbäche Rotmurg und Rechtmurg in den Hochlagen des Nordschwarzwalds und vereinigen sich zur Murg. Von dort aus entwickelt sich der Fluss zu einer abwechslungsreichen Naturlandschaft.

Der Charakter der Murg verändert sich im Flussverlauf mehrmals stark. Mal in breiten Wiesentälern, um kurz darauf wie ein alpiner Wildfluss anzumuten, um dann wieder sanfter zu strömen. Als begradigter Flusskanal fließt sie letztlich in der künstlich verlegten Mündung in den Rhein.

Der Lachs ist zurück

Zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen schaffen wertvolle Lebensräume ebenso wie attraktive Erholungsorte. Die sichtbaren ökologischen Erfolge, darunter die Rückkehr des Lachses und eine deutlich verbesserte Wasserqualität, bilden die Grundlage für das besondere Naturerlebnis entlang des Flusses, heißt es weiter.

In Baiersbronn und dem Murgtal ist die Murg fest im touristischen Angebot integriert: Der Radweg „Tour de Murg“ folgt der Murg 67 Kilometer von Freudenstadt bis nach Rastatt. Neben einem angenehmen Streckenverlauf, der sich auch für Familien eignet, ist ein weiterer Pluspunkt die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr via S-Bahn.

Der Premiumwanderweg „Murgleiter“ führt auf seinen fünf Etappen über insgesamt 110 Kilometer vom Startportal am Unimog-Museum in Gaggenau bis zum Schliffkopf. Jede Etappe zeigt dabei jeweils ein abwechslungsreiches Teilstück des Murgtals.

Der 2024 neu eröffnete Lachserlebnispfad erzählt zwischen Baiersbronn und Rastatt die Geschichte des Flusses und seiner ökologischen Wiederbelebung und macht die Bedeutung der Renaturierungsmaßnahmen anschaulich erlebbar. Unterteilt in vier thematische Abschnitte, erzählt der Weg von der „frischen Murg“, der „wilden Murg“, der „starken Murg“ und der „zahmen Murg“. Dabei vermitteln Informationstafeln und Aktivstationen Wissen über die Biologie der Lachse sowie über die Natur- und Kulturgeschichte des Tals.

Attraktionen für Familien

Darüber hinaus sind gerade für Familien einige Highlights entlang der Murg gelegen, heißt es weiter.

In Baiersbronn wurde mit der „Bike Area“ ein modernes, naturnahes Freizeitangebot direkt am Ufer der Murg geschaffen. In Gaggenau fließt die Murg direkt an der Innenstadt vorbei und ermöglicht es, einen Stadtbummel mit erholsamen Momenten am naturnahen Flussufer zu verbinden. Auf der Gernsbacher Murginsel kann bei warmem Wetter die Sonne direkt am Flussufer genossen werden.

Der Wasserspielplatz im Forbacher Murggarten bietet eine Spielgelegenheit für die ganze Familie. Flussbettwanderungen, die bei entsprechendem Wetter ebenfalls in Forbach starten, ermöglichen es, den Charakter des Flusses hautnah zu erleben. Darüber hinaus gilt die Murg bei entsprechenden Wasserständen als einer der schönsten Wildwasserflüsse Deutschlands und zieht Kajakfahrer aus nah und fern an.

„Die Auszeichnung der Murg als Flusslandschaft der Jahre 2026/27 unterstreicht eindrucksvoll, wie eng in Baiersbronn und im Murgtal Natur, Erholung und nachhaltiger Tourismus miteinander verbunden sind“, betont Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin in Baiersbronn und Verantwortliche für die touristische Vermarktung des Zweckverbands „Im Tal der Murg“.