Von Baiersbronn bis Rastatt: Warum die Murg Flusslandschaft der Jahre 2026/27 ist

Die Murg, die in Baiersbronn entspringt, wurde von den Natur-Freunden Deutschlands und dem Deutschen Angelfischerverband zur Flusslandschaft der Jahre 2026/27 ernannt.
Für die Baiersbronn Touristik und den Zweckverband „Im Tal der Murg“ ist diese Auszeichnung – die offizielle Proklamation ist am Weltwassertag, 22. März , im Naturfreundehaus „An der Murg“ in Rastatt – laut einer gemeinsamen Mitteilung eine besondere Anerkennung der erfolgreichen Renaturierung des Flusses und der nachhaltigen touristischen Entwicklung im Murgtal.