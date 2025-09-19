Vollzugliches Arbeitswesen im Tal X: Gartenschau trifft auf Gefängnis

Der Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen zeigt mit einer Ausstellung im Tal X, wie und was in Baden-Württembergs Justizvollzugsanstalten gearbeitet wird und räumt ganz nebenbei mit Fernsehklischees auf.
Tal X-Besucher haben noch bis zum 28. September im Treffpunkt Baden-Württemberg im Friedrichstal die Möglichkeit, eine ungewöhnliche Ausstellung zu besuchen: Unter dem Motto „Zwischen Schwarzwald und Gittern – Justizvollzug trifft Garten(schau)“präsentiert der Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen (VAW) die Vielfalt der Arbeiten aus Baden-Württembergs Justizvollzugsanstalten (JVA).