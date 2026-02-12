Volle Halle bei Versammlung: Das Thema Windkraft bewegt die Simmozheimer

Fast drei Stunden bleiben am Dienstagabend für Infos zum Thema Windenergie und zum bevorstehenden Bürgerentscheid. So waren die Einwohnerversammlung und die Stimmung in der Halle.
Am 8. März dürfen die Simmozheimer Bürger direkt Verantwortung übernehmen. Durch ihre Stimmabgabe entscheiden sie, ob „die Gemeinde in ihrem Eigentum befindliche Flächen im Windvorranggebiet WC4 für die Entwicklung von Windenergieanlagen zur Verfügung stellt“. Diese Frage, die den Bürgern gestellt wird, klingt relativ einfach. Umso schwieriger gestaltet sich für manchen der Prozess, bis er sich dafür oder dagegen entschieden hat. Das wurde in der großen Einwohnerversammlung zum Bürgerentscheid in Simmozheim am Dienstagabend deutlich.