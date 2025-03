Die Arbeiten am Villingendorfer Floß haben begonnen. Mit Fachkenntnis und Tatkraft packen Flößer aus Schiltach und eine Gruppe um Ulrich Schanz gemeinsam an.

Bürgermeister Marcus Türk blickt begeistert in den Lichtgraben. Der Bau des Floßes schreitet voran. Nicht nur er ist Feuer und Flamme. Die Radfahrer-Gruppe um Ulrich Schanz stehe den Flößern aus Schiltach tatkräftig zur Seite, dankt Türk.

Schon Ende des vergangenen Jahres wurden die passenden Baumstämme zu den Fischweihern im Lichtgraben transportiert und die Stämme allesamt von Hand entrindet.

Stämme rundgeschnitzt

Während die Radfahrergruppe den Untergrund am künftigen Standort des Floßes vorbereitete, wurden die Spitzen der Stämme fachkundig von den Flößern rundgeschnitzt. Das verhindere, am Ufer oder an Steinen hängen zu bleiben, erklärt Türk.

Vollendung im Frühsommer

Auf der lenkbaren Spitze, dem Vorspitz, sitzt der Oberflößer als Steuermann. Darauf folgen mehrere aneinander gebundene Einzelflöße, die Gestöre. Für das Zusammenbinden nutzen Flößer bis zu vier Meter lange Haselnussäste, die nach dem Kochen flexibel und biegsam werden und als Seile dienen, erklärt Türk.

Mit der Fertigstellung wird im Frühsommer gerechnet. Türks Dank galt auch Klaus Jung vom Sportangelverein Villingendorf, der das Projekt angestoßen habe.

Auf einem Fest soll das Floß dann vorgestellt und gemeinsam gefeiert werden.