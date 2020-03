Villingen-Schwenningen Zwei Corona-Tote im Landkreis zu beklagen

Vergangene Woche starb im Schwarzwald-Baar Klinikum bereits ein Patient im Zusammenhang mit dem Virus. Es handelte sich dabei um einen 80-jährigen Patienten, der bereits an einer Vorerkrankung litt. Er kam aus dem Landkreis Rottweil und starb am Montagabend vergangene Woche.

Virus breitet sich im Schwarzwald-Baar-Kreis aus

Derweil breitet sich das Coronavirus weiter im Schwarzwald-Baar-Kreis aus. Am Freitag, 27. März, stellte das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises 153 bestätigte Coronavirus-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis fest. Wie das Landratsamt in einer Mitteilung erklärt, liegen damit seit Donnerstag 20 weitere Infektionen mit dem Coronavirus vor.

Von den insgesamt bisher bestätigten Fällen wurden 73 in Villingen-Schwenningen, 21 in Blumberg, 17 in Donaueschingen, jeweils sieben in Bad Dürrheim, Hüfingen und Königsfeld, sechs in Furtwangen, drei in Triberg, jeweils zwei in Brigachtal, Bräunlingen, Dauchingen, Niedereschach und St. Georgen, jeweils ein Fall in Schonach und Tuningen gemeldet.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert, wie das Landratsamt erklärt.

Um wichtige gesundheitliche Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet (Telefon: 07721/9 13 71 90). Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.