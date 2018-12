Villingen-Schwenningen Mord: Nach 40 Jahren keine Gewissheit

Ein bislang unbekannter Täter hatte die 13-Jährige am 4. April 1978 in der eigenen Wohnung in Villingen umgebracht. Sie wurde an jenem Nachmittag tot von ihren Eltern und ihrem Bruder in der Badewanne gefunden. Die intensiven Ermittlungen der Polizei führten bis heute nicht zum Erfolg – nach 40 Jahren ist noch immer nicht klar, wer für die Tat verantwortlich ist. Der Erste Kriminalhauptkommissar Bernd Lohmiller von der Kripo in Villingen lässt jedoch nicht locker. Auch, weil sich in den vergangenen Jahren immer wieder verschiedene Ermittlungsansätze ergeben haben.

Der ungelöste Mordfall beschäftigt Angehörige und Polizei bis heute - und die Hoffnung auf Aufklärung besteht weiterhin. In unserer Mediareportage blicken wir auf das Geschehen vor 40 Jahren und die Ermittlungen zurück.

Hier geht's zur Reportage.