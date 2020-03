Villingen-Schwenningen Kurzarbeit: Corona-Krise erfasst auch Continental

"In Reaktion auf die Produktionsänderungen unserer Kunden haben wir in Abstimmung mit unseren Kunden und Lieferanten seit Montag schrittweise die Produktion in unserem Villinger Werk angepasst", erklärt ein Sprecher auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Für die übrigen Zentralfunktionen, die Forschung und Entwicklung sowie die ansässigen Geschäftsbereiche am Standort Villingen werde derzeit Kurzarbeit geprüft.

Der Sprecher betont: "Mit den Maßnahmen wollen wir insbesondere unsere Beschäftigten am Standort schützen. Darüber hinaus leisten wir damit unseren Beitrag dazu, eine noch schnellere Verbreitung des Virus einzudämmen."