Villingen-Schwenningen IMS Gear geht wegen Coronavirus in Stand-by-Modus

Ob und in welcher Intensität das Unternehmen die Kurzarbeit nach Ablauf der zweiwöchigen Frist weiterführt, entscheide sich nach den Ostertagen, erläutert IMS Gear-Vorstand Bernd Schilling: "Wir verfolgen die konjunkturelle Entwicklung sehr genau und werden, sollte der Markt wieder anziehen, sehr schnell reagieren." Diese Regelung betrifft grundsätzlich alle der rund 2000 Mitarbeiter an den deutschen IMS Gear-Standorten in Donaueschingen, Eisenbach, Trossingen und Villingen-Schwenningen, wie IMS Gear-Vorstand Bernd Schilling erläutert: "Ausgenommen von der Kurzarbeit sind lediglich zwei Produktionseinheiten (Business Units) im Werk Eisenbach, in denen Planetengetriebe für industrielle Anwendungen gefertigt werden.

"Anders als derzeit im Automobilbereich ist die Auftragslage in diesem Marktsegment nach wie vor stabil, weshalb wir in diesen beiden Business Units Engpasssituationen aufarbeiten und Lieferverpflichtungen nachkommen", erklärt Bernd Schilling. In diesen beiden Business Units beschäftigt IMS Gear rund 250 Mitarbeiter. Zudem, so Schilling weiter, sorge eine auf ein Minimum reduzierte "Rumpfmannschaft" über alle Unternehmensbereiche hinweg dafür, dass die auch im "Stand-by-Modus" erforderlichen Prozesse stabil und zuverlässig laufen.