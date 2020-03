Villingen-Schwenningen Coronavirus: Stadt stundet zinslos Miet und Pacht

Nach Beendigung der Schließungsanordnung durch die Landesregierung werde die Stadt sich mit den betroffenen Gewerbetreibenden zusammensetzen und nach Lösungen suchen, wie mit den entstandenen Mietrückständen umgegangen werden kann. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung der im Einzelfall möglichen Entlastung der Betroffenen durch den neu eingerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes und der durch das Land in Aussicht gestellten Hilfspakete.

"In außergewöhnlichen Zeiten brauchen wir außergewöhnliche Maßnahmen", so der gemeinsame Tenor der Stadt und der IHK. Sie appellieren an die Vermieter von Gewerbetreibenden Kulanz zu zeigen. Stadt und IHK rufen auf, jetzt den Kontakt zueinander zu suchen und Lösungen zu finden. Ansonsten könnten nicht nur kurzfristige, sondern strukturelle Leerstände im Stadtbild drohen.