Vierter Garten- und Hofflohmarkt: Villinger Südstadt wird zur Schnäppchenmeile

Am Samstag, 24. Mai, wird die Villinger Südstadt bereits zum vierten Mal zum Treffpunkt für Schnäppchenjäger und Nachbarn. Rund 75 Haushalte bauen in ihren Vorgärten und Hofeinfahrten ihre Verkaufstische auf – und laden beim Garten- und Hofflohmarkt zum Stöbern und Entdecken ein.

Alte Schätze wechseln den Besitzer – und die Nachbarschaft rückt näher zusammen: Am Samstag, 24. Mai, lädt die Villinger Südstadt erneut zum Stöbern, Feilschen und Plaudern ein: Bereits zum vierten Mal findet dort der beliebte Garten- und Hofflohmarkt statt – ein Projekt, bei dem gebrauchte Gegenstände den Besitzer wechseln. Ganz unter dem Motto: Weitergeben statt Wegwerfen.

Initiatorin Sabine Bonath, selbst Bewohnerin der Südstadt, brachte die Idee einst von einem Besuch bei Freunden in München mit – dort gehörten Gartenflohmärkte längst zum Stadtgeschehen. Inspiriert von dieser Idee rief sie das Projekt in Villingen ins Leben. Unterstützt wird sie bei der Organisation von Margot Uhing. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass sich Vorgärten und Einfahrten in der Südstadt alle zwei Jahre in kleine Marktplätze verwandeln.

Für die bereits vierte Ausgabe des Gartenflohmarkts am 24. Mai sind bereits 75 Anmeldungen eingegangen. Wer die offizielle Anmeldefrist Ende April verpasst hat, kann sich dennoch nachträglich unter gartenflohmarkt@bonath.me anmelden. Die beiden Organisatorinnen, die sich auch selbst an dem Markt beteiligen werden, freuen sich, dass auch viele neue Gesichter unter den Teilnehmern dabei sind. Das Gebiet erstreckt sich etwa von der Straße Am Walkebuck bis zur Bleichstraße und der Kalkofenstraße bis zur Weiherstraße.

Luftballons weisen den Weg zu den Verkaufsständen

Die beiden Frauen haben in den letzten Wochen Anmeldungen entgegengenommen und anschließend einen Flyer mit Lageplan erstellt. Flyer und Plakate wurden in Druck gegeben und werden nun noch an die teilnehmenden Haushalte verteilt. Am Tag des Gartenflohmarkts werden dann Luftballons an den jeweiligen Grundstücken auf die Verkaufsstände aufmerksam machen – ein farbenfroher Hinweis für alle Schnäppchenjäger, wo es sich zu stöbern lohnt.

Wichtig ist, dass die Standbetreiber ihren Verkaufsstand unbedingt auf dem eigenen Grundstück und nicht etwa auf dem öffentlichen Gehweg errichten, betont Sabine Bonath.

Dass die Villinger Südstadt als Veranstaltungsort ideal geeignet ist, davon ist Margot Uhing überzeugt. Das zusammenhängende Wohngebiet lade zu einem Flohmarktspaziergang ein, ist sie sich mit Sabine Bonath einig. Hier kann man von Haus zu Haus bummeln – und dabei auch ins Gespräch kommen.

Trotz der wachsenden Bedeutung von Online-Marktplätzen sehen die beiden Organisatorinnen kein nachlassendes Interesse: „Das ist einfach was ganz anderes“, sind sie sich einig. Gerade für Kinder sei es ein besonderes Erlebnis, selbst in der Nachbarschaft etwas einkaufen zu können. Gleichzeitig sei der Flohmarkt vor der eigenen Haustüre viel unkomplizierter als der Handel auf Online-Plattformen.

Von 14 bis 19 Uhr tauschen Gegenstände ihre Besitzer

Von 14 bis 19 Uhr tauschen am 24. Mai gebrauchte Gegenstände in der Villinger Südstadt also ihre Besitzer. Sabine Bonath und Margot Uhing freuen sich bereits jetzt über die große Teilnehmerzahl – und hoffen nun nur noch auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher.