Viertelfinale im WFV-Pokal: Stürzt der FC Holzhausen auch Ravensburg? Die Stuttgarter Kickers warten

Der FC Holzhausen empfängt am Mittwoch (17 Uhr) den FV Ravensburg und will seine Reise im WFV-Pokal weiterführen. Bei einem Erfolg würden die Stuttgarter Kickers warten.

Rückblende 3. September 2025: Um 20.02 Uhr schießt Simon Klostermann von der TSG Balingen seinen Elfmeter über den Kasten des FC Holzhausen – der Jubel kennt im Anschluss keine Grenzen mehr. Über ein halbes Jahr nach diesem „magischen Abend“ – nie zuvor hatte der FCH einen Regionalligisten aus dem Wettbewerb gekegelt – ist man erstmals wieder im Pokal gefordert.

Und klar ist: Oberligist FV Ravensburg reist sicherlich als Favorit an, ein FCH-Erfolg wäre aber keine Sensation. Schließlich ist das Team von Daniel Seemann in ausgezeichneter Verfassung und in diesem Jahr noch makellos unterwegs. Der Coach bekennt: „Da kommt schon etwas auf uns zu. Ravensburg ist physisch sehr stark, hat ein paar echte Kanten im Team. Wir können aber selbstbewusst ins Spiel gehen.“

Seemann beobachtet den Gegner

Die Ravensburger stehen in der Oberliga aktuell auf dem 7. Tabellenplatz. Beim 0:1 in Villingen am Samstag gab es nach langer Zeit mal wieder eine Niederlage. Seemann war vor Ort und machte sich live noch ein Bild vom Kontrahenten: „Ich finde das wichtig. Es rundet die Videoanalyse ab. Man bekommt live einfach die Emotionen mit und so ein besseres Gefühl von der Mannschaft.“ Der ehemalige Regionalligastürmer sah einen verdienten Sieg der 08er.

Die Tatsache, dass man bei einem Weiterkommen im Halbfinale auf die Stuttgarter Kickers treffen würde, ist für ihn zusätzliche Motivation: „Das wäre eine sehr coole Sache. Ich empfinge pure Vorfreude auf die Partie.“ Man wolle auch selbst mutig auftreten und versuchen spielerisch zu überzeugen – gleichwohl werde man auch leiden müssen. Seemann betont: „Die Mannschaft hat die Widerstandsfähigkeit in der ganzen Saison schon gezeigt. Es wird sehr auf einzelne Entscheidungen ankommen. In jedem Spiel ist alles möglich, deswegen ist der Fußball so toll.“

Einige Rückkehrer

Während Ravensburg auf ihre gefährlichen Offensivkräfte wie Daniele Gabriele oder Luan Kikic bauen wird, bieten sich dem FCH wieder mehr Optionen. Leon Hayer ist fit und hat zuletzt in der 2. Mannschaft vier Mal getroffen. Auch Niklas Schäuffele und Lysander Skoda könnten womöglich wieder im Kader stehen.

Auch Rainer Huss, Sportlicher Leiter der Holzhausener, freut sich auf die Begegnung: „Es ist immer ein Highlight gegen höherklassige Gegner zu spielen. Aufgrund der frühen Anstoßzeit wird die Kulisse wohl nicht allzu groß. Die Mannschaft hat sich diese Partie aber mehr als verdient.“

Bereits vier Siege

Die Pokalsaison des FCH startete mit einem 4:0-Sieg gegen die TSG Tübingen. Es folgte ein 5:1 bei der SG Empfingen und ein 3:0 beim VfL Nagold, ehe die angesprochene Partie gegen Balingen folgte. „Das Spiel gegen Ravensburg ist die richtige Einstimmung auf die restliche Rückrunde“, so Huss. Und im besten Fall gibt es am Mittwochabend wieder etwas zu feiern.