Viertelfinale im WFV-Pokal: Stürzt der FC Holzhausen auch Ravensburg? Die Stuttgarter Kickers warten

Der FC Holzhausen empfängt am Mittwoch (17 Uhr) den FV Ravensburg und will seine Reise im WFV-Pokal weiterführen. Bei einem Erfolg würden die Stuttgarter Kickers warten.
Rückblende 3. September 2025: Um 20.02 Uhr schießt Simon Klostermann von der TSG Balingen seinen Elfmeter über den Kasten des FC Holzhausen – der Jubel kennt im Anschluss keine Grenzen mehr. Über ein halbes Jahr nach diesem „magischen Abend“ – nie zuvor hatte der FCH einen Regionalligisten aus dem Wettbewerb gekegelt – ist man erstmals wieder im Pokal gefordert.