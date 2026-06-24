Vier Modelle stehen zur Diskussion: Frauenfußball im Nordschwarzwald steht vor einer Reform
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Die Frauen-Bezirksliga steht vor einer Reform. Davon betroffen ist auch die SG Neubulach/Schönbronn. Foto: Kraushaar

Die Fußballbezirke Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wollen ihre Frauen-Bezirksligen vereinen. Am Samstag wird über den Plan diskutiert.

Die unterste Spielklasse der Frauen soll in den Fußballbezirken Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern umgestaltet werden. Konkret: Die beiden Nachbarbezirke wollen ihre Bezirksligen vereinen. Wie das aussehen könnte und ob es überhaupt dazu kommen soll, wird bei einem Treffen an diesem Samtag in Bergfelden besprochen. Beginn ist um 10 Uhr im dortigen Sportheim.

 

Vier Modelle haben die beiden Frauen-Spielleiter Helmut Späth (Nordschwarzwald) und Uli Goth (Schwarzwald/Zollern) ausarbeitet. „Zu bedenken sind zum einen die Fahrtstrecken und zum anderen gegebenenfalls die Leistungsunterschiede in den möglichen Spielsystemen und natürlich die Anzahl der Spiele“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Modell 1: Alles bleibt wie gehabt. Beide Bezirke werden weiterhin ihre eigene Bezirksliga haben – ohne gemeinsame Berührungspunkte. Modell 2: Unter der Bezirksliga wird mit der Kreisliga eine neue Spielklasse eingeführt. Eine solche gibt es in Württemberg bislang nur in fünf der zwölf Bezirke: Stuttgart/Böblingen, Franken, Bodensee, Neckar/Fils, Ostwürttemberg und Rems/Murr/Hall. Bei diesem Modell 2 ist angedacht, dass die die Bezirke Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern ihre Bezirks- und ihre Kreisliga jeweils eingleisig gemeinsam betreiben. Modell 3: Beide Bezirke spielen in der Hinrunde separat ihre eigene Qualirunde aus. Die obere Hälfte spielt in der Rückrunde in einer gemeinsamen Bezirksliga, die untere in einer gemeinsamen Kreisliga. Modell 4: Genau wie beim Modell 3 spielen die Bezirksligisten beider Bezirke in der Hinrunde eine Qualirunde. In der Rückrunde wird eine Bezirks- und eine Kreisliga gebildet, allerdings auch das ausschließlich innerhalb des Bezirks – ohne Berührungspunkte zum anderen Bezirk. Da die Ligen dann jeweils nur aus fünf bis sechs Mannschaften bestehen, könnte die Rückrunde als Doppelrunde ausgespielt werden.

 