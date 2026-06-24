Vier Modelle stehen zur Diskussion: Frauenfußball im Nordschwarzwald steht vor einer Reform

Vier Modelle haben die beiden Frauen-Spielleiter Helmut Späth (Nordschwarzwald) und Uli Goth (Schwarzwald/Zollern) ausarbeitet. „Zu bedenken sind zum einen die Fahrtstrecken und zum anderen gegebenenfalls die Leistungsunterschiede in den möglichen Spielsystemen und natürlich die Anzahl der Spiele“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Modell 1: Alles bleibt wie gehabt. Beide Bezirke werden weiterhin ihre eigene Bezirksliga haben – ohne gemeinsame Berührungspunkte. Modell 2: Unter der Bezirksliga wird mit der Kreisliga eine neue Spielklasse eingeführt. Eine solche gibt es in Württemberg bislang nur in fünf der zwölf Bezirke: Stuttgart/Böblingen, Franken, Bodensee, Neckar/Fils, Ostwürttemberg und Rems/Murr/Hall. Bei diesem Modell 2 ist angedacht, dass die die Bezirke Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern ihre Bezirks- und ihre Kreisliga jeweils eingleisig gemeinsam betreiben. Modell 3: Beide Bezirke spielen in der Hinrunde separat ihre eigene Qualirunde aus. Die obere Hälfte spielt in der Rückrunde in einer gemeinsamen Bezirksliga, die untere in einer gemeinsamen Kreisliga. Modell 4: Genau wie beim Modell 3 spielen die Bezirksligisten beider Bezirke in der Hinrunde eine Qualirunde. In der Rückrunde wird eine Bezirks- und eine Kreisliga gebildet, allerdings auch das ausschließlich innerhalb des Bezirks – ohne Berührungspunkte zum anderen Bezirk. Da die Ligen dann jeweils nur aus fünf bis sechs Mannschaften bestehen, könnte die Rückrunde als Doppelrunde ausgespielt werden.