Vier Modelle stehen zur Diskussion: Frauenfußball im Nordschwarzwald steht vor einer Reform

Die Fußballbezirke Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wollen ihre Frauen-Bezirksligen vereinen. Am Samstag wird über den Plan diskutiert.
Die unterste Spielklasse der Frauen soll in den Fußballbezirken Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern umgestaltet werden. Konkret: Die beiden Nachbarbezirke wollen ihre Bezirksligen vereinen. Wie das aussehen könnte und ob es überhaupt dazu kommen soll, wird bei einem Treffen an diesem Samtag in Bergfelden besprochen. Beginn ist um 10 Uhr im dortigen Sportheim.