Viele Neuerungen: Kneippbad-Saison startet in VS am Pfingstmontag

Das Kneippbad in Villingen öffnet am Pfingstmontag und diesmal passt zum Saisonstart auch das Wetter. Zum Wochenende soll laut Prognosen der Sommer kommen.
Im laut Gregor Gülpen „schönsten Freibad der Region“ stehen die Zeichen seit drei Wochen auf Start. Der Geschäftsführer von SVS und Bäder VS (BVS) kündigte jetzt gemeinsam mit den Bäder-Verantwortlichen Christian Helbig (Betriebsleiter), Natascha Jäger (Marketing) und Enrico Krause (leitender Schwimmmeister) Neuerungen auf dem Gelände an, die sich am Montag, 25. Mai, ab acht Uhr auch der badenden Bevölkerung zeigen werden.