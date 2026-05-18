Viele Neuerungen: Kneippbad-Saison startet in VS am Pfingstmontag

Das Kneippbad in Villingen öffnet am Pfingstmontag und diesmal passt zum Saisonstart auch das Wetter. Zum Wochenende soll laut Prognosen der Sommer kommen.

Im laut Gregor Gülpen „schönsten Freibad der Region“ stehen die Zeichen seit drei Wochen auf Start. Der Geschäftsführer von SVS und Bäder VS (BVS) kündigte jetzt gemeinsam mit den Bäder-Verantwortlichen Christian Helbig (Betriebsleiter), Natascha Jäger (Marketing) und Enrico Krause (leitender Schwimmmeister) Neuerungen auf dem Gelände an, die sich am Montag, 25. Mai, ab acht Uhr auch der badenden Bevölkerung zeigen werden.

Die nach 15 Jahren neue und energetisch aktuelle Abdeckplane für das große Becken wird zu jenem Zeitpunkt zwar eingerollt sein, doch derzeit – und später jeweils nachts – schützt sie das Wasser noch vor Kälteverlust. Schließlich sollen sich die Schwimmer in ein paar Tagen bei garantierten 23 Grad über Sonnenkollektoren erreichte Wassertemperatur wohlfühlen.

Neu erst auf den zweiten Blick ist eine Installation, die sich auf dem Dach des Schwimmmeisterturms befindet. Hier sorgt künftig ein Gewitterwarnsystem für einen sicheren Freibadaufenthalt. Es scannt in einem Umkreis von 30 Kilometern herannahende Gewitterwolken ab und gibt, gleich einer Ampel, darüber sichtbar Auskunft. Im Minutentakt leuchtet ein Strahler in grün (gewitterlos), gelb (Gewitter naht) oder rot (Blitzschlaggefahr).

Gewitter-Warn-App für das eigene Handy

Das Besondere: Die Badegäste können sich das System über den App- oder Play-Store auf ihr Smartphone laden (App-Token: Kneippbad!26) und ihren Freibadbesuch damit selbst steuern. Auf der Homepage (www.baeder-vs.de) wird außerdem zu lesen sein, wann die Becken geräumt und wann sie wieder freigegeben werden.

Kneippbadbesucher können sich jetzt eine Gewitter-Warn-App auf ihr Smartphone laden. Foto: Birgit Heinig

Drei Überraschungen warten auf die kleinsten Kneippbadgänger. Der Bereich des Planschbeckens wurde vom Sprayer Viktor Müller mit kindgerechten bunten Graffitis auf zuvor kahlen Betonwänden umgeben. Die in die Jahre gekommene Hasen-Rutsche in der Mitte des Beckens wurde ersetzt und im Sandkasten tut sich Abenteuerliches. Dort sind nämlich das Dinosaurier-Skelett eines Triceratops und ein Ammonit fest verankert im Sand versteckt und warten darauf, von Nachwuchs-Archäologen ausgebuddelt zu werden. Auf zwei Schautafeln erfährt man zudem Näheres über beide Tiere der Urzeit.

Raucher bekommen eine eigene Zone

Der strenger gewordene Nichtraucherschutz verbietet das Rauchen in Freibädern, auch am Kiosk. „So weit wollen wir aber nicht gehen“, sagt Nichtraucher Gülpen. Das Gelände jenseits des Mühlenkanals in Richtung Eisenbahnschienen, über eine kleine Brücke zu erreichen, wird zur Raucherzone erklärt. Hier sei genug Platz, um sich auch für die gesamte Dauer des Besuchs gemütlich zum Sonnenbad niederzulassen, ergänzt Christian Helbig.

Gute Nachrichten gibt es auch für Pedelecfahrer. Nicht nur, dass sie bei den Umkleidekabinen Ladestationen vorfinden, ihnen stehen jetzt auch ausreichend viele Radständer zur Verfügung.

Mehrere Veranstaltungen geplant

Natascha Jäger kündigt schon einmal besondere Veranstaltungen an. Am 2. Juli werden SVS-Kunden ab 17 Uhr zur After-Work-Party und am 17. Juli die gesamte Bevölkerung zum Aktionstag mit den Synchronschwimmern des SSC Schwenningen, mit dem Deutschen Roten Kreuz und erstmals der AOK eingeladen. Am 19. September findet das Fressnapf-Hundeschwimmen statt. Am Samstag, 20. Juli, bleibt das Bad aufgrund eines Schwimmwettkampfes geschlossen.

Doch jetzt geht es erst einmal in die Sommersaison. Den vergleichsweise späten Start begründet Gregor Gülpen mit den im Mai noch stets zu erwartenden Temperaturschwankungen. Außerdem sei keine Energieeffizienz gegeben, wenn das Hallen- und das Kneippbad parallel betrieben werden. Am Sonntag, 24. Mai, ist daher das Villinger Hallenbad das letzte Mal vor der Sommerpause bis einschließlich 13. September für die Öffentlichkeit nutzbar und die Badegäste können nahtlos ins Kneippbad wechseln. Das Neckarbad in Schwenningen bleibt geöffnet.