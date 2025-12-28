Viele Millionen: So viel investiert das Land in den Kurpark Bad Wildbad

Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag will das Land Baden-Württemberg künftig in Bad Wildbad investieren. Diese Projekte im Kurpark sind in den kommenden Jahren geplant.
Die Stadt Bad Wildbad habe sich zu einem „Flaggschiff im Tourismus“ entwickelt, sagte Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Bott jüngst bei einem Pressetermin. Das hat offenbar auch das Land Baden-Württemberg erkannt und investiert kräftig in der Stadt – sowohl beim Palais Thermal, wo bereits umfassend die Technik saniert wurde, als auch in den Kurpark.