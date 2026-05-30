VfB im DFB-Pokal: Siegtor in der Nachspielzeit – noch ein Team des VfB gewinnt den DFB-Pokal

Vor rund einer Woche haben die U-19-Junioren den DFB-Pokal gewonnen. Nun hat sich ein weiteres Team des VfB Stuttgart diesen Titel gesichert.
Es sah schon alles danach aus, als ob in der regulären Spielzeit keine Entscheidung mehr fallen würde. Dann aber fiel Anna Schmidt ein zu kurz abgewehrter Ball vor die Füße – und die Fußballerin des VfB Stuttgart überlegte nicht lange. Anna Schmidt zog ab, dann wackelte das Netz. Und weil kurz nach diesem Treffer in der Nachspielzeit Schluss war, hat das Tor ab sofort historische Bedeutung. Denn es machte die U-17-Juniorinnen des VfB Stuttgart zum DFB-Pokalsieger.