Versuchtes Tötungsdelikt?: Polizei veröffentlicht erste Informationen nach Brand im Sulzer Neckartal

Zu der verletzten Frau und dem brennenden Haus im Sulzer Neckartal veröffentlicht die Polizei am Samstagmittag weitere Informationen. Nach ersten Ermittlungen äußern die Beamten den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

Zu einem Großeinsatz sind am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte ins Neckartal zwischen Sulz und Aistaig alarmiert worden. Nach Angaben der Polizei ist eine 72 Jahre alte Frau in ihrem Wohnhaus durch Schläge von einem 41-jährigen Familienangehörigen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Mann das Wohnhaus in Brand, in dieser Zeit gelang es der Frau das Haus zu verlassen und zu Nachbarn zu fliehen, welche die Rettungskräfte verständigten. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die alarmierten Rettungskräfte vermuteten zunächst den 41-Jährigen im brennenden Haus, was laut Polizei jedoch negativ überprüft werden konnte. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen sei der Mann durch die Polizei festgenommen worden.

Polizei ermittelt wegen Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.