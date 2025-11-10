Verstoß gegen Tierschutz: Verurteilung im Prozess um Leid und Tötung zweier Kühe

Zwei Kühe sind so schwer verletzt, dass nur die Tötung bleibt. Im Prozess vor dem Amtsgericht Schopfheim werden grausige Details öffentlich – die aber nur teilweise strafbar sind.
Von den Vorwürfen der Anklage – zwei Mal unnötiges Leidenlassen und zwei Mal unsachgemäße Tötung – galt am Ende des dritten Verhandlungstages vor dem Schopfheimer Amtsgericht nur einer als unzweifelhaft nachgewiesen. Der Landwirt aus einer Schopfheimer Umlandgemeinde wurde wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu 30 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt und im Übrigen freigesprochen.