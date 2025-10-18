Zwei Kühe sind so schwer verletzt, dass sie getötet werden müssen. Zum Einsatz kommt dabei ein „Rückenmarkzerstörer“ statt der sanfteren Spritze. Nun steht der Besitzer vor Gericht.
Es sind grausige Details, die da im Gerichtssaal geschildert und gezeigt werden: Zu sehen sind Tiere mit gebrochenem Sprunggelenk und eiternden Wunden. Die Rede ist von einem „Rückenmarkzerstörer“, der durch in den Schusskanal des Bolzenschutzapparates eingeführt wird, um das zu tun, was sein Name besagt – im Wissen darum, dass das zum mehr oder weniger schnellen Tod des Tieres führt.