Versammlung in Grosselfingen: Reitgemeinschaft freut sich über ein erfolgreiches Jahr

Mit Grußworten von Monika Marienfeld an Bürgermeister Friedbert Dieringer und die anwesenden Mitglieder wurde die Versammlung eröffnet. Danach begann die Vorsitzende Monika Marienfeld mit ihrem Jahresbericht: Sie sei stolz auf die geleistete Arbeit, neben den Reitkursen seien auch die Veranstaltungen immer ein Erfolg.

Schriftführerin Carolin Zanger rief die Vereinsanlässe, so auch Lehrgänge, Turniere und Feste in Erinnerung: Aufgrund der hohen Nachfrage gab es im letzten Jahr zwei Osterreitkurse Bei strahlendem Sonnenschein fand zudem das „Forellenessen To Go“ statt, das wieder großen Zuspruch fand. Zudem gab es etwa auch einen Pfingstferienreitkurs sowie die Bewirtung des Freiland- Turniers der Hundefreunde „Flying Dogs“. Nach dem Jugendreitertag stand zudem ein Vereinsausflug zu den „German Masters“ nach Stuttgart an. Anfang 2025 wurden vier Einsätze zum Bendel-Verkauf an der Fasnet in Grosselfingen, Thanheim, Rangendingen und Bisingen geleistet. Der wöchentliche Reitunterricht wird zudem weiter von Reitlehrerin Regina Koch durchgeführt.

Ausgeglichene Kasse und sieben Geehrte

Kassiererin Regina Koch wiederum meldete eine ausgeglichene Kasse. Die Entlastung der Vorstandschaft führte danach Bürgermeister Friedbert Dieringer einstimmig herbei. In seinem Grußwort dankte er der Vorstandschaft für ihre hervorragende Arbeit. Danach folgten die zügigen Neuwahlen, die mit folgendem Ergebnis endeten: Erste Vorsitzende: Monika Marienfeld, Schriftführerin: Carolin Zanger, erste Jugendwartin: Ramona Conradi, Festwirtin (neues Amt) Ruth Spieker, Ausschussmitglieder: Leonie Vögele, Wiebke Grahneis, Simon Lacher. Kassenprüferin: Sanja Beck.

Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre: Tamara Baumann, für zehn Jahre: Anja Jacobs, Bastian Koch, Lukas Koch, Kristina Landwehrs, David Rothweiler, Sophie Rothweiler. Die Geehrten erhielten Blumen und Urkunden. Den 60. Geburtstag feierten im vergangenen Jahr Paul Marienfeld und Christine Wolf. Auch sie erhielten ein Geschenk.

Mehrere Präsente für ehrenamtlichen Einsatz

Als Dank für die ehrenamtliche Arbeit erhielten noch folgende Personen ein Präsent: erste Vorsitzende Monika Marienfeld, zweite Vorsitzende: Pernille Jörgensen, Kassiererin Regina Koch, die Ausschussmitglieder: Katrin Haug, Silvie Beck, Theresa Uhl und die stellvertretende Jugendwartin Jana Vögele, Kassenprüferinnen: Pia Mörike, Theresa Bulach und Reitlehrerin Regina Koch. Am Ende der Versammlung wurden noch die kommenden Termine vorgestellt, etwa das „Forellenessen to go“ am 16. April.