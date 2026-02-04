Versammlung: Feuerwehrabteilung Tannenkirch wählt einen neuen Kommandanten

Elmar „Leo“ Zuklic ist einstimmig zum neuen Abteilungskommandanten der Tannenkircher Feuerwehr gewählt worden. Die erfolgreiche Arbeit soll fortgeführt werden.
Nach einem Vierteljahrhundert in verantwortlicher Position hat der langjährige Abteilungskommandant Thomas Amrein sein Amt niedergelegt. Zehn Jahre führte er die Abteilung, zuvor war er 15 Jahre stellvertretender Kommandant. Mit seinem Rückzug endet eine außergewöhnlich lange und prägende Amtszeit, die von Kontinuität, Verlässlichkeit und großem persönlichem Engagement geprägt gewesen sei, heißt es im Nachbericht der Abteilung.