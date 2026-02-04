Versammlung: Feuerwehrabteilung Tannenkirch wählt einen neuen Kommandanten

Elmar „Leo“ Zuklic ist einstimmig zum neuen Abteilungskommandanten der Tannenkircher Feuerwehr gewählt worden. Die erfolgreiche Arbeit soll fortgeführt werden.

Nach einem Vierteljahrhundert in verantwortlicher Position hat der langjährige Abteilungskommandant Thomas Amrein sein Amt niedergelegt. Zehn Jahre führte er die Abteilung, zuvor war er 15 Jahre stellvertretender Kommandant. Mit seinem Rückzug endet eine außergewöhnlich lange und prägende Amtszeit, die von Kontinuität, Verlässlichkeit und großem persönlichem Engagement geprägt gewesen sei, heißt es im Nachbericht der Abteilung.

Wahlen: Zum Nachfolger wurde Elmar „Leo“ Zuklic gewählt. Alle 21 Wahlberechtigten sprachen ihm ihr Vertrauen aus. Das Ergebnis wurde mit stehenden Ovationen gefeiert.

In einer emotionalen Rede würdigte Zuklic die Verdienste seines Vorgängers. Die Tannenkircher Feuerwehrkameraden überreichten Amrein einen Gutschein für einen Ausflug ins Berner Oberland, den „Thommy“ mit seiner Frau Claudia antreten darf.

Auch die weiteren Personalentscheidungen fielen eindeutig aus: Andreas Volk und Fabian Dyballa wurden jeweils einstimmig in den Gesamtausschuss Kandern gewählt. Bereits im Vorfeld hatte der Abteilungsausschuss Sascha Blum als Kassierer sowie Yannick Brändlin als Schriftführer bestimmt.

Sieben Einsätze im vergangenen Jahr

Rückblick: Aus dem Jahresbericht des scheidenden Schriftführers Frank Höferlin ging hervor, dass die Wehr im vergangenen Jahr siebenmal ausrücken musste. Zusätzlich wurden 15 Proben abgehalten, die jeweils donnerstags ab 19 Uhr im Gerätehaus oder im Dorf stattfanden. Feuerwehrinteressierte sind jederzeit eingeladen, an den Proben teilzunehmen. Für Fragen rund um eine mögliche Anmeldung stehen alle aktiven Mitglieder zur Verfügung.

Mit dem Wechsel an der Spitze beginnt für die Abteilung ein neues Kapitel – getragen von großer Geschlossenheit und dem klaren Willen, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen, heißt es.

Auf einen Blick

Kommandant:

Elmar Zuklic

Kontakt:

www.feuerwehr-kandern.de