Vermisster 15-Jähriger in Kehl: Das könnte laut Familie hinter seinem Verschwinden stecken

Die Polizei ist auf der Suche nach Simon R. aus Kehl. Der Jugendliche wurde zuletzt am Freitagabend gesehen. Unsere Redaktion hat mit seiner Familie gesprochen.

Seinen Eltern sagte Simon R. am Freitag noch gute Nacht, am nächsten Morgen war er nicht mehr da – seither sucht ihn seine Familie. „Seine Eltern sind völlig durch den Wind“, verrät die Tante des Vermissten am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie koordiniert die Maßnahmen der Angehörigen, hat ein Plakat mit ihrer Nummer ins Netz gestellt.

Simons Tante ist auch im engen Austausch mit der Polizei. Erste Fahndungsmaßnahmen der Beamten blieben zunächst jedoch ohne den erhofften Erfolg. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Simon in einer hilflosen Lage befindet, heißt es in einem Suchaufruf der Polizei. Demnach ist Simon etwa 177 Zentimeter groß, schlank und hat braune kurze Haare.

Der 15-Jährige dürfte mit einem dunkelgraues Herrenrad mit weißumrandetem Sattelbezug unterwegs sein. Er soll zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem hellgrauen Oberteil aus Flies und einer braunen Softshelljacke bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus soll er einen schwarzen Rucksack bei sich tragen. Die Polizei hat auf der Seite des Landeskriminalamts weiter Fotos des Vermissten veröffentlicht.

Familie ist auch selbstständig auf der Suche nach Simon

Von Straßburg bis Lahr habe seine Familie alle möglichen Hinwendungsorte abgesucht – ohne Erfolg. „Er ist mit dem Fahrrad sehr schnell unterwegs, hat eine gute Ausdauer“, schildert Simons Tante. Weiter beschreibt sie ihn als eher ruhigen, introvertierten Menschen. „Er ist nicht gerne unter Menschen“, berichtet sie.

Ein Klassenkamerad habe den Hinweis gegeben, dass er in einer runtergekommen Hütte Zuflucht suchen könnte. „Dort haben wir ihn aber nicht gefunden“, schildert die Angehörige. Ihr Neffe sei dabei noch nie einfach so ausgebüxt. Einen konkreten Anlass sein Verschwinden könne sie nicht nennen.

Bislang seien keine zielführenden Hinweise eingegangen

„Er liest viele Mindset-Bücher“, so seine Tante – sie könne sich vorstellen, dass er womöglich die Herausforderung in der Natur sucht. Ihr Neffe sei auch bei den Pfadfindern aktiv und mit einiger Ausrüstung aufgebrochen. So habe er neben Wanderschuhen auch Ersatzkleidung und eine warme Decke dabei.

Nicht mitgenommen habe er sein Handy, auch Ausweispapiere habe er nicht bei sich. Die Polizei suche derzeit in dem Smartphone nach Hinweisen, berichtet Simons Tante. Bislang seien noch keine sinnvollen Hinweise eingegangen. „Wir hoffen einfach, dass er nicht mit jemandem mitgegangen ist.“

Hinweise erbeten

Die Polizei bittet um Mithilfe. Jegliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0781/2128 20 oder unter der Notrufnummer entgegen. Die Verwandten des vermissten 15-Jährigen haben im Internet ein Suchplakat veröffentlicht und hoffen unter Mobil 0176/64 14 58 24 auf Hinweise.