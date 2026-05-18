Vermisster 15-Jähriger in Kehl: Das könnte laut Familie hinter seinem Verschwinden stecken

Die Polizei ist auf der Suche nach Simon R. aus Kehl. Der Jugendliche wurde zuletzt am Freitagabend gesehen. Unsere Redaktion hat mit seiner Familie gesprochen.
Seinen Eltern sagte Simon R. am Freitag noch gute Nacht, am nächsten Morgen war er nicht mehr da – seither sucht ihn seine Familie. „Seine Eltern sind völlig durch den Wind“, verrät die Tante des Vermissten am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie koordiniert die Maßnahmen der Angehörigen, hat ein Plakat mit ihrer Nummer ins Netz gestellt.