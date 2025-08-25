Verkehrsunfall bei Schopfheim: Motorrad überschlägt sich

1 Die Polizei wurde zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. (Symbolbild) Foto: Alexander Anlicker Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.







Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 6352 verunglückt. Dabei zog er sich laut Mitteilung der Polizei schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße von Schlechtbach kommend in Richtung Kürnberg, als er sich vor einer Linkskurve an der Abzweigung Sattelhof mit seinem Motorrad überschlug. Er rutschte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn in eine Grünfläche.