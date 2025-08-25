Verkehrsunfall bei Schopfheim: Motorrad überschlägt sich
Die Polizei wurde zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. (Symbolbild) Foto: Alexander Anlicker

Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 6352 verunglückt. Dabei zog er sich laut Mitteilung der Polizei schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße von Schlechtbach kommend in Richtung Kürnberg, als er sich vor einer Linkskurve an der Abzweigung Sattelhof mit seinem Motorrad überschlug. Er rutschte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn in eine Grünfläche.

 

Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in die Schweiz geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde von der Feuerwehr vorsorglich Erdreich abgetragen.

 