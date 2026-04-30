Verkehrschaos und Rüpel: Der Großbrand in Lörrach und seine Folgen

Staus und entnervte Autofahrer in Lörrach: Ein Großeinsatz der Feuerwehr sorgte für ein Verkehrschaos – und Anfeindungen der Einsatzkräfte.
Noch ist die Brandursache nicht bekannt. Doch der Groß-Einsatz beim Brand am Mittwochnachmittag in einem leerstehenden Firmengebäude am Grüttweg sorgte für Chaos auf zahlreichen Verkehrswegen in Lörrach, wie Polizeisprecher Thomas Batzel auf Anfrage mitteilte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Verletzend waren indes manche verbale Entgleisungen von Verkehrsteilnehmern.