Verkehr zum Kreisklinikum: Warum der Ausbau der Wiesentalbahn auch für Weil am Rhein wichtig sein könnte

Im gemeinsamen Oberzentrumsausschuss Lörrach-Weil am Rhein war der Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn Thema. Die Stadträte fordern mehr Druck Richtung Stuttgart.
Was die Stadt Lörrach schon seit längerem umtreibt, dessen Wichtigkeit werden sich die Weiler erst nach und nach bewusst: das abzusehende verkehrliche Nadelöhr vom Westen des Landkreises Lörrach zum im Bau befindlichen neuen Kreisklinikum im Osten Lörrachs. Schon heute staut sich im Bereich Lörrach der Verkehr, die S-Bahnen platzen zeitweise aus allen Nähten.