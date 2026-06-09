Verkehr in Calw: Fußgänger warten gefühlt ewig, bis die Ampel grün wird

Wer die Bischofstraße am Überweg queren will, der steht manchmal anderthalb Minuten. Oder er hat Glück und muss kaum warten. Warum eigentlich?
Dieses Mal reicht die Zeit nicht einmal, um noch hastig die Stoppuhr auf dem Handy zu starten: Nur etwa fünf Sekunden dauert es am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr, bis die Fußgängerampel in der Bischofstraße, auf Höhe des Weinstegs, auf Grün wechselt. Wer dort immer mal wieder die Straße überquert, der weiß, dass das oft anders ist. Manchmal, da stehen Fußgänger nach dem Drücken des gelben Schalters anderthalb Minuten lang und warten, bis das Männchen endlich grün wird. Wenn sie denn warten: Viele laufen lieber abseits des Überwegs über die B463, sobald sich eine Lücke auftut im Verkehr. Diese Ampel schreckt ab. Aber woran liegt's, dass sie Fußgänger gern mal ewig - so zumindest fühlt es sich an - warten lässt?