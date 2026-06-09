Verkehr in Calw: Fußgänger warten gefühlt ewig, bis die Ampel grün wird

Wer die Bischofstraße am Überweg queren will, der steht manchmal anderthalb Minuten. Oder er hat Glück und muss kaum warten. Warum eigentlich?

Dieses Mal reicht die Zeit nicht einmal, um noch hastig die Stoppuhr auf dem Handy zu starten: Nur etwa fünf Sekunden dauert es am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr, bis die Fußgängerampel in der Bischofstraße, auf Höhe des Weinstegs, auf Grün wechselt. Wer dort immer mal wieder die Straße überquert, der weiß, dass das oft anders ist. Manchmal, da stehen Fußgänger nach dem Drücken des gelben Schalters anderthalb Minuten lang und warten, bis das Männchen endlich grün wird. Wenn sie denn warten: Viele laufen lieber abseits des Überwegs über die B463, sobald sich eine Lücke auftut im Verkehr. Diese Ampel schreckt ab. Aber woran liegt's, dass sie Fußgänger gern mal ewig - so zumindest fühlt es sich an - warten lässt?

Zuständig für Ampelanlagen „an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist in der Regel der Landkreis“, erklärt Mara Müssle, Pressesprecherin im Calwer Landratsamt. Um alle anderen kümmert sich die jeweilige Kommune. Allerdings gebe es Ausnahmen: Eine solche ist in Calw die Fußgängerampel in der Bischofstraße. Die steht zwar an einer Bundesstraße, dennoch ist die Hesse-Stadt dafür verantwortlich.

Wartezeiten lassen sich nicht pauschal benennen

Die Frage, wie lange die Wartezeit an Fußgängerampeln in Calw ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Auch nicht für die beim Weinsteg. „Es kommt darauf an, in was für einem Programm sie gerade läuft und wie die Umlaufzeit eingestellt ist“, erläutert die städtische Pressesprecherin Bianca Rousek nach Rücksprache mit der zuständigen Abteilung Tiefbau. Das sei im Signalzeitenplan festgehalten. Diese Zeiten wiederum hingen von der Breite der Straße ab. „Man geht davon aus, dass ein Mensch 1,2 Meter pro Sekunde zurücklegt. Davon ausgehend sieht der Signalzeitenplan einen Umlauf von 90 oder 120 Sekunden vor.“

Auch der Landkreis kann mit Blick auf die Wartezeiten an „seinen“ Fußgängerampeln keine konkreten Zahlen nennen. Diese hängen von der jeweiligen verkehrstechnischen Programmierung ab und können je nach Standort unterschiedlich ausfallen, teilt auch Mara Müssle mit. „Pauschal lässt sich deshalb keine allgemeingültige Wartezeit benennen.“

Die Herausforderung bei den Ampelschaltungen ist, dass diese stark vom Verkehr abhängen, heißt es seitens der Calwer Stadtverwaltung. „Tatsächlich wird in Spitzenzeiten ein anderes Programm verwendet, damit der Verkehr schneller aus der Stadt herauskommt.“ Jede Ampel arbeite dabei autark. Eine Ausnahme „sind grüne Wellen, dann sind die betreffenden Ampeln aufeinander abgestimmt“. Auch im Verantwortungsbereich des Landkreises, also in den meisten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, hängen nicht alle Ampeln unmittelbar miteinander zusammen. „Es gibt jedoch Anlagen, die aufeinander abgestimmt oder signaltechnisch koordiniert sind, insbesondere im Verlauf stärker belasteter Straßen“, teilt die Kreissprecherin mit.

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Doch zumindest aus Fußgängersicht ist die Sache in der Bischofstraße einfach: Die Ampel soll so schnell wie möglich grün werden und es lange genug bleiben, um über die Straße zu kommen. Das kann so schwer ja nicht sein, schließlich handelt es sich um keine komplizierte Kreuzung, sondern nur um einen einfachen Überweg. Oder?

Ampeleinstellung ist anspruchsvoller als gedacht

„Die Einstellung einer Lichtsignalanlage ist in der Regel anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick erscheint“, erklärt Mara Müssle. „Auch bei vermeintlich einfachen Querungsstellen müssen verschiedene Sicherheitsanforderungen, Freigabezeiten, Zwischenzeiten sowie die Auswirkungen auf den übrigen Verkehr berücksichtigt werden.“ Ziel sei immer, sowohl die Verkehrssicherheit als auch einen möglichst geordneten Verkehrsablauf zu gewährleisten. Bei neuen Signalanlagen werden dafür erst einmal die Verkehrsströme aller Verkehrsteilnehmer erhoben.

Das alles wiederum bedeutet selbst für eine simple Fußgängerampel wie die in der Bischofstraße: Es geht nie nur darum, dass sie so schnell wie möglich grün wird. Und für Fußgänger, dass sie öfter Geduld brauchen.