Verkehr im Kreis Rottweil: Achtung – A81-Auffahrt in Sulz wird teilweise gesperrt

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt seit April die Fahrbahn auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Oberndorf instand. In diesem Zusammenhang muss nun die Anschlussstelle Sulz in Fahrtrichtung Singen vom Montag, 21. Juli, ab etwa 5 Uhr bis zum Dienstag, 5. August, bis etwa 21 Uhr gesperrt werden. Dies teilt die Autobahn GmbH am Montag mit.

Das heißt: Die Auffahrt in Richtung Singen und die Abfahrt aus Stuttgart sind in dieser Zeit nicht möglich. Zur Orientierung: Die Auffahrt Richtung Stuttgart und die Abfahrt aus Singen bleiben befahrbar.

Umleitung ist ausgeschildert

Verkehrsteilnehmende, die in Fahrtrichtung Singen an der Anschlussstelle Sulz abfahren wollen, werden gebeten, bereits an der Anschlussstelle Empfingen von der A81 abzufahren und der Bedarfsumleitung U44 zu folgen.

Verkehrsteilnehmende, die in Fahrtrichtung Singen an der Anschlussstelle Sulz auf die A81 fahren wollen, werden gebeten, der Bedarfsumleitung U46 zu folgen und an der Anschlussstelle Oberndorf auf die A81 in Fahrtrichtung Süden aufzufahren.

Die Baumaßnahme, bei der die Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen, die Anschlussstelle Sulz sowie die Schutzeinrichtung im Mittelstreifen erneuert werden, verläuft nach Angaben der Autobahn GmbH nach Plan und soll im vierten Quartal 2025 fertiggestellt werden.

Weitere Hammer-Sperrung

Im Laufe des Augusts steht Verkehrsteilnehmern im Kreis Rottweil außerdem eine weitere gravierende Sperrung bevor. Bis in den November hinein werden der A81-Anschluss Rottweil/Zimmern und die B462 zwischen Dunningen und Rottweil wegen Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße gesperrt. Der Starttermin steht noch nicht genau fest.