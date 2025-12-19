Verkehr im Kreis Lörrach: Binzen lehnt Mitfinanzierung der Kandertal-S-Bahn ab

Nach Weil am Rhein entscheiden nun auch Binzener Gemeinderäte mit knapper Mehrheit, dass Binzen sich nicht an den Kosten der Leistungsphasen I und II beteiligt.

In seiner letzten Sitzung des Jahres hatte der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob Binzen Haushaltsmittel für seine Beteiligung an den Planungskosten der Leistungsphasen 1 und 2 zur Reaktivierung der Kandertalbahn in die Haushalte 2026, 2027 und 2028 eingestellt. Diese Entscheidung stand an, da der Landkreis um eine Rückmeldung bis Ende des Jahres gebeten hatte.

Für die Gemeinderäte und die rund 20 Besucher hatte zunächst Stadtplanerin Simone Metz die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie Kandertal-S-Bahn zusammengefasst. Diese hatte der Landkreis mit den anliegenden Städten und Gemeinden 2021 beauftragt.

Was bedeutet S-Bahn für den Ort?

Die über allen Details stehende Frage laute: Wäre die S-Bahn Fluch oder Segen für die Ortsentwicklung von Binzen? Stadtplanerin Simone Metz: Binzen liege im Tal und werde von der Kander, der Landesstraße und den Schienen der Kandertalbahn durchschnitten.

Durch den Ausbau der Schienenstrecke zur S-Bahn würde diese Trennung durch die erforderliche Verbreiterung der Fahrbahntrasse und die entsprechenden Bahnschranken und Übergänge sowie dem regelmäßigen Verkehr der S-Bahn verstärkt. Unter Umständen würden Schallschutzwände notwendig. Würde die Bahn elektrifiziert, müssten im Ort dafür Oberleitungen mit entsprechenden Spannungsmasten gebaut werden. Der Betrieb der S-Bahn verursache voraussichtlich „Beeinträchtigungen durch Lärm“, die auch durch die akustischen Signale der Schrankanlagen entstünden.

Rückstau am Bahnübergang

Erschütterungen für die Anwohner direkt an der Strecke seien wahrscheinlich, aussagekräftige Informationen über Schallemissionen und Erschütterungen würden allerdings erst mittels Gutachten in den Leistungsphasen 3 und 4 ermittelt. Es sei damit zu rechnen, dass die S-Bahn Pendler anziehe, deshalb müssten Park& Ride Parkplätze geschaffen werden – sowohl im Gewerbegebiet als auch im Ortszentrum, möglichst in der Nähe der jeweiligen Haltestellen.

In Binzen gebe es elf Bahnübergänge, von denen zwei geschlossen würden. Andere müssten, komme die S-Bahn, technisch gesichert werden. Auch sei mit Rückstau zu rechnen, vor allem zu den Stoßzeiten, vor allem am Bahnübergang am Kreisel beim Dreispitz. Im Gewerbegebiet müsste eine neue Haltestelle eingerichtet werden.

Komme es zur Elektrifizierung, müsse die Bahn an der Autobahnbrücke tiefergelegt werden.

Neue Berechnungsart, neues Ergebnis

Ein erstes Ergebnis der Studie ergab, dass das Projekt vorerst als unwirtschaftlich bewertet wurde, der Nutzen-Kostenfaktor lag bei 0,28 – dieser Faktor erhöhte sich, nachdem die Berechnungsart geändert wurde, auf 1,22 – dadurch wurde das Projekt als volkswirtschaftlich sinnvoll eingestuft.

Die Leistungsphasen 1 und 2, erläuterte Stadtplanerin Metz, bestehen aus der Grundlagenermittlung, die die Basis schaffe für ein Bauprojekt und der Vorplanung, einer Kostenschätzung, einem groben Terminplan, ersten Untersuchungen zu Schallemissionen (anhand von Tabellenwerten) und einer vertiefte Kosten-Nutzen Rechnung.

Schneucker: Kosten sind keine Vorfinanzierung

Im Anschluss an die Zusammenfassung hatten die beiden Vertreter der Initiativen – Beat Rutishauser (Sprecher der Interessengemeinschaft Pro Kandertalbahn) und Anne Schneider (Sprecherin der IG Stoppt den S-Bahn-Wahn) rund fünf Minuten Zeit, ihre Positionen darzulegen.

Bürgermeister Andreas Schneucker erläuterte den Beschluss des Kreistages, den Kostenschlüssel, den die Kreisverwaltung vorgeschlagen hatte, zulasten der Kommunen zu ändern. Dies sei im Landkreis das gängige Vorgehen. Er betonte: Bei den Kosten handele es sich nicht um eine Vorfinanzierung, die später erstattet würde.

Vorlage: Nachteile für Binzen überwiegen

Für die Gemeinderatssitzung hatte die Verwaltung, wie es üblich ist, einen Beschlussvorschlag formuliert. Dort heißt es: „Nach Abwägung der Vor- und Nachteile einer möglichen Reaktivierung steht aus unserer Sicht bereits jetzt fest, dass die Nachteile für Binzen die Vorteile deutlich überwiegen werden.“

Der ÖPNV werde zum Beispiel durch den im Kreistag entschiedenen Ausbau der Busverbindungen, insbesondere im Kandertal und im Markgräflerland, deutlich verbessert.

Auch durch die direkte Anbindung nach Lörrach mit der Linie 220 würden Verbesserungen erzielt. Daher schlägt die Verwaltung vor, „sich nicht an der Finanzierung der Leistungsphase 1 und 2 zu beteiligen und weder den Eigenanteil von 90 000 Euro noch den erweiterten Anteil von 140 000 Euro zur Verfügung zu stellen.“ Die Gesamtsumme von 2,6 Mio. Euro alleine für die Leistungsphase 1 und 2 würden im Übrigen ebenfalls mit Steuergeldern finanziert. Dies gelte ebenso für den Anteil von 700 000 Euro, den der Landkreis über die Kreisumlage von den Städten und Gemeinden einfordert.

Hohe Hürden stellen das Projekt in Frage

Frank Krumm (Bürgerliste) hatte erläutert, dass „nach unserer ausgiebigen Auseinandersetzung mit dem Thema S-Bahn und unter der momentanen finanziellen Lage in Binzen, aber auch des Landkreises, es schwer fällt, aus der Sicht der Gemeinde Binzen eine realistische Chance für eine S-Bahn zu erkennen, die letztlich gesellschaftlich und ökonomisch vertretbar ist.“

Es gebe „hohe Hürden, die das Projekt sehr in Frage stellen.“ Außerdem stelle sich die Frage, „ob wir wirklich schlauer sein werden nach Leistungsphasen 1 und 2.“

Dennoch formulierte er einen alternativen Beschlussvorschlag, der die Kostenbeteiligung Binzens befürwortete und entsprechend vorsah, „dass wir für die kommenden drei Jahre 75 000 Euro in den Haushalt nehmen, um die Leistungsphasen 1 und 2 zu unterstützen.“

Antrag von Frank Krumm bekommt keine Mehrheit

Nach ausgiebiger Diskussion, an der sich alle Gemeinderäte intensiv und sachlich beteiligten und auch die Besucher Fragen stellen durften, wurde zunächst der Antrag von Frank Krumm zur Abstimmung gestellt.

Für diesen Beschlussvorschlag stimmten sechs von elf anwesenden Gemeinderäten, die anderen sechs Stimmberechtigten (mit Bürgermeister) stimmten dagegen – entsprechend wurde der Beschlussvorschlag abgelehnt.

Für den Beschlussvorschlag der Verwaltung stimmten sechs Stimmberechtigte, fünf stimmten dagegen. Ein Gemeinderat enthielt sich. Entsprechend wurde – mit sehr knapper Mehrheit – der Beschluss gefasst, keine Mittel zur Verfügung zu stellen.

