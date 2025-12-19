Verkehr im Kreis Lörrach: Binzen lehnt Mitfinanzierung der Kandertal-S-Bahn ab

Nach Weil am Rhein entscheiden nun auch Binzener Gemeinderäte mit knapper Mehrheit, dass Binzen sich nicht an den Kosten der Leistungsphasen I und II beteiligt.
In seiner letzten Sitzung des Jahres hatte der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob Binzen Haushaltsmittel für seine Beteiligung an den Planungskosten der Leistungsphasen 1 und 2 zur Reaktivierung der Kandertalbahn in die Haushalte 2026, 2027 und 2028 eingestellt. Diese Entscheidung stand an, da der Landkreis um eine Rückmeldung bis Ende des Jahres gebeten hatte.