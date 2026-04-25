Verkabelung in Burladingen: Gemeinderat macht NetCom Druck – mehr Tempo und mehr Verlässlichkeit

Das schnelle Internet realisiert sich langsamer als in Aussicht gestellt. Ein Mitarbeiter der NetCom sah sich im Gemeinderat Klagen und Forderungen gegenüber.
Alles fertig! Der Glasfaserausbau in Burladingen und Gauselfingen ist im Jahr 2025 abgeschlossen; Benutzer im Killertal und in Ringingen können im Frühling und Sommer 2026 mit Höchstgeschwindigkeit auf die weltweite Datenautobahn einbiegen und den „Usern“ in Salmendingen, Melchingen, Stetten und Hörschwag steht das schnelle Internet Anfang/Mitte 2027 zur Verfügung – so hieß es beim Abschluss des Grundlagenvertrages zwischen der Stadt Burladingen und dem Telekommunikationsanbieter NetCom im Jahr 2022/23.