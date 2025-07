1 Freuen sich auf viele Besucher, die das neue Maislabyrinth an der Weilersbacher Straße in Schwenningen nutzen: (von links) Aimée, Daniela, Cedric und Bernd Maier vom Schillerhof. Foto: Mareike Kratt Ein Landwirtschaftslehrpfad, der Spaß für Groß und Klein bietet: Das ist das Maislabyrinth, das Familie Maier vom Schwenninger Schillerhof auf die Beine gestellt hat.







Fast drei Meter hohe Maispflanzen ragen auf dem Feld am Rande der Weilersbacher Straße, kurz vor der Abzweigung Richtung Hankenberg hoch, in den Himmel – und zwar so weit das Auge reicht.