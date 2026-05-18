Verhandlung in Oberndorf: Nötigung auf der Autobahn – was genau ist passiert?

Wenig Verkehr herrscht, als ein Paar nachts auf der A81 bei Sulz unterwegs ist. Da kommt ein Auto herangerauscht, bremst die beiden aus. So sieht es die Staatsanwaltschaft.
Am Amtsgericht Oberndorf wurde jetzt ein Verfahren gegen einen 31-Jährigen aus Sulz verhandelt. Der Staatsanwaltschaft wirft ihm Nötigung vor. Der Autofahrer soll im Mai vergangenen Jahres nachts zwischen Empfingen und Sulz auf der Autobahn A81 an einer Baustelle unterwegs gewesen sein und einen anderen Autofahrer ausgebremst und mit etwas beworfen haben.