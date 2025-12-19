Vergewaltigung in Toilettenanlage: Fünfjähriges Mädchen in Basel vergewaltigt

1 Foto: RayMediaGroup/Pixabay Ein etwa 25-jähriger Mann hat sich in einer Basler Toilette an einem fünfjährigen Mädchen sexuell vergangen. Die Polizei sucht Zeugen.







Ein etwa 25-jähriger Mann hat sich in einer Basler Toilette an einem fünfjährigen Mädchen sexuell vergangen. Zuvor hatte der Täter – laut Polizei ein schwarzafrikanischer Typ – am Donnerstagmittag die 69-jährige weibliche Begleitperson des Mädchens tätlich angegangen und verletzt. Die beiden Opfer wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte der Täter das fünfjährige Kind in die Toilettenanlage bei der Oekolampadmatte gezerrt und dort eine sexuelle Handlung an ihm vorgenommen, wie es in einer Mitteilung der Justizbehörde vom Donnerstagabend hieß. Als sich die Tür zur Toilettenanlage öffnete, flüchtete der etwa 1,8 Meter große, komplett schwarz gekleidete Mann demnach zu Fuß durch die Colmarerstraße zur Türkheimerstraße und blieb unauffindbar. Die Polizei sucht nun Zeugen.