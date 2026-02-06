Verfahren beginnt: Müllheim hat den Antrag auf Erhebung zur Großen Kreisstadt gestellt

Zum 1. Januar 2027 will Müllheim Große Kreisstadt werden. Die Verwaltung erläutert die Hintergründe und welche Änderungen dies mit sich bringen wird.
Nachdem die Stadt die gesetzlich erforderliche Marke von 20 000 Einwohnern dauerhaft überschritten hat, soll dieser „historische Schritt“ die zentrale Rolle Müllheims „als Herz und Motor des Markgräflerlands“ weiter stärken, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Mit dem Status einer Großen Kreisstadt würden wichtige neue Aufgaben, etwa die Wohngeldstelle durch die Stadt und die Ausländerbehörde durch den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Müllheim-Badenweiler, übernommen.