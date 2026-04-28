Vereinsförderung in Rottweil: Solidarität mit einem bitterem Nachgeschmack

Der Zepfenhaner Ortschaftsrat ordnet die Vereinsförderung neu. Nicht bei allen stößt das auf Gegenliebe.
In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in Zepfenhan wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, der die Weichen für die künftige Vereinsförderung neu stellt. Auf Vorschlag von Ortsvorsteherin Michaela Oettle werden die Zuschüsse für etablierte Vereine pauschal um 13 Prozent gekürzt, um mit diesen Mitteln neue Vereine in die Förderung aufnehmen zu können. Das Geld bleibt im Ort: Es handelt sich bei den neuen Empfängern um den „Bürgerverein Zukunft Zepfenhan“ und die „First Responder“ der Feuerwehr, die zukünftig jährlich von 2140 Euro profitieren sollen.