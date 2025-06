Auch der Wettergott spielte mit und sorgte dafür, dass sich im Vergleich zu diversen Sportfesten in der Vergangenheit die Regenschleusen des Firmaments nicht öffneten.

Mit dem Fassbieranstich und dem Feierabendhock machte sich von Beginn an eine gelöste Stimmung breit, welcher sich mit der zweiten Jux-Olympiade auf dem Kunstrasenplatz noch verstärkte. Auf dem Sportplatz in Unterkirnach ging es hoch her.

Rund ein Dutzend Vierer-Teams mit Beteiligen aller Altersklassen nahmen am Gaudi-Wettbewerb mit sechs Stationen teil. Alle Spiele einte, dass ein Ball in welcher Größe auch immer, in Bezug auf Erfolg und Misserfolg eine entscheidende Rolle spielte. So zog ein kleines Mädchen jubelnd zur nächsten Station weiter, nachdem beim Minigolf der Tischtennisball auf einem Teppichfeld stoppte.

Ihre Ausbeute betrug zehn Punkte. Ein paar Meter weiter jubelte ein Team, dessen Mitspieler zum wiederholten Male den Ball in der Torwand versenkte. Eine lockere Stimmung und die gute Laune der Gäste breitete sich an allen Stationen aus, sei es beim Fußball-Dart, Dosenwerfen oder Kegeln mit einem großen Wasserball.

24 Teams beim Elfmetercup

Der Samstag stand im Zeichen des Elfmetercups zu dem sich 24 Teams gemeldet hatten. Am Nachmittag zeigten die Kinder beim Siebenmeterschießen ihr Können. Am gestrigen Sonntag stimmte der einheimische Musikverein zum Frühschoppen auf einen unterhaltsamen Familientag mit Spieltagen der jüngsten Alterskategorien von den Bambinis bis zur E-Jugend und einem bunten Spielprogramm inklusive Messung der Schussgeschwindigkeit oder Kinderschminken ein. Vorsitzender Alexander Stockburger war rundherum zufrieden mit dem Verlauf des Sportwochenendes.

Am 26. und 27. Juli lädt der FC Unterkirnach auf die Festwiese zu seinem letzten gesellig-sportlichen Highlight vor den Sommerferien auf die Festwiese ein. Auf dem Programm steht das Tauziehfest der Tauziehfreunde Unterkirnach, die einst der Kieschtock-Zunft angehörten und seit 2024 als jüngste Abteilung das Angebot des FC Unterkirnach bereichern. Nach einem Hobbyturnier am 26. Juli folgt am Sonntag ein Tauziehtag der Landesliga, in welcher das Unterkirnacher Team seit ein paar Jahren an einem Strang zieht.