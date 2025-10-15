Verein Städtlifest Todtnau: Rührige Mitglieder bringen sich ein

Zufrieden blickt der Städtlifest-Verein Todtnau auf das zurückliegende Stadtfest zurück. Trotz Kostensteigerungen konnte er ein kleines Plus erwirtschaften.
Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Lamm“ zog der Verein eine durchweg positive Bilanz des Todtnauer Städtlifests, das im Zeichen des 1000-jährigen Stadtjubiläums stand, teilt der Verein im Nachgang mit. Höhepunkte wie der Auftritt der bekannten Oktoberfest-Band „Münchner Zwietracht“ sowie das spektakuläre Abschlussfeuerwerk hatten für Begeisterung und eine außergewöhnliche Feststimmung gesorgt, heißt es weiter. Auch der Kunsthandwerkermarkt im Rathausgarten war bei strahlendem Wetter sehr gut besucht.