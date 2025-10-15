Verein Städtlifest Todtnau: Rührige Mitglieder bringen sich ein

Zufrieden blickt der Städtlifest-Verein Todtnau auf das zurückliegende Stadtfest zurück. Trotz Kostensteigerungen konnte er ein kleines Plus erwirtschaften.

Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Lamm“ zog der Verein eine durchweg positive Bilanz des Todtnauer Städtlifests, das im Zeichen des 1000-jährigen Stadtjubiläums stand, teilt der Verein im Nachgang mit. Höhepunkte wie der Auftritt der bekannten Oktoberfest-Band „Münchner Zwietracht“ sowie das spektakuläre Abschlussfeuerwerk hatten für Begeisterung und eine außergewöhnliche Feststimmung gesorgt, heißt es weiter. Auch der Kunsthandwerkermarkt im Rathausgarten war bei strahlendem Wetter sehr gut besucht.

Verkauf von Städtlifest-Buttons unterstützt den Verein Vorsitzender Gaetano Bertucci dankte in seinem Bericht insbesondere Norman Steiger (Technischer Leiter) und Jürgen Steiger für ihren Einsatz vor, während und nach dem Fest. Trotz allgemeiner Kostensteigerungen konnte der Verein ein kleines Plus in der Kasse verzeichnen. Um weiterhin auf Standgebührenerhöhungen für teilnehmende Vereine verzichten zu können, appellierte Bertucci an die Wichtigkeit des Verkaufs der Städtlifest-Buttons, die seit sechs Jahren zur Finanzierung beitragen. Der kreative Verkauf durch Vereinsmitglieder und Helfer sei weiterhin gefragt.

Wahlen: Für zwei Jahre wiedergewählt wurden die bisher schon aktiven Vorstandsmitglieder:

Gaetano Bertucci (Vorsitzender) und Norman Steiger (Technischer Leiter). Für ein Jahr: Gerhard Asal (Kassenwart).

Neu im Vorstand sind Daniela Burgath (Schriftführerin) und Alfred Bernauer (Beisitzer). Nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit schied der bisherige Schriftführer Maximilian Eckert aus. Und auch die bisherige Beisitzerin Beate Harter stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Termine: Das nächste Städtlifest findet am 4. und 5. Juli 2026 statt. Den Handwerkermarkt am Sonntag soll es auch nächstes Mal wieder geben.