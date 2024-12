Verdienstorden für Gechingerin: Offener Umgang mit allen Menschen

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Monika Barthelmey das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Foto: Innenministerium BW

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat 17 Bürgern das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht, darunter Monika Barthelmey aus Gechingen. Sie setzt sich seit mehr als 25 Jahren im Rahmen verschiedenster Aktivitäten für Menschen ein, denen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben schwerfällt oder die davon ausgegrenzt sind. Im Verein für soziale Integration und seelische Gesundheit mit Sitz in Nagold betreute sie Menschen, die eine anhaltende psychische Erkrankung haben, bei ihren Freizeitaktivitäten und bot ihnen so die Möglichkeit, für geraume Zeit so etwas wie Normalität zu erfahren. Lange Jahre war Barthelmey auch im Arbeitskreis Offene Psychiatrie in Calw in gleicher Weise engagiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Verein Frauen helfen Frauen Calw engagiert sie sich als seelische Stütze für die Ratsuchenden.