Große Polizeiaktion mit Spezialkräften gegen organisierte Kriminalität in VS

9 Spezialkräfte der Polizei durchsuchten zwei Objekte in Weigheim. Foto: Marc Eich

Weigheim stand am Donnerstagmorgen im Fokus eines Einsatzes des ­LKA – mit Spezialkräften zur Bekämpfung schwerer und organisierter internationaler Drogenkriminalität. Möglicherweise gibt es Verbindungen zu den United Tribuns mit deren Anführer Boki.

Villingen-Schwenningen - Es sind Szenen, die nicht in das beschauliche Weigheim passen: Mehrere Mannschaftsbusse der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), Zivilfahrzeuge der Kriminalpolizei und Polizeihundeführer rücken am Donnerstag in einer groß angelegten Aktion von der Deißlinger Straße her in den 1400-Seelen-Ort vor.

